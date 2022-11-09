Belgeseli tartışma yaratmıştı: Fatih Terim'den yeni hamle

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:30

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Büyükelçiliği tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda kariyeri hakkında konuşan Terim, kitap yazdığını dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TRT Spor spikeri Veli Yiğit "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak" dedi.

Toplantıda keyifli bir konuşmanın gerçekleştiğini dile getiren Yiğit "Fatih Terim çok şey anlattı. Birebir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. İnanılmaz iyi gördüm. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da "aslan gibiyim" dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var" ifadelerini kullandı.

4 DÖNEM GÖREV YAPTI

Galatasaray'ın başında 4 dönem (1996-2000/2002-2004/2011-2013/2017-2021) görev yapan Fatih Terim, teknik direktör olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda önemli bir rekorun da sahibi oldu. 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.