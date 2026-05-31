Cumhuriyet Gazetesi Logo
Belinda Bencic ve Iga Swiatek'ten Fransa Açık'a erken veda!

Belinda Bencic ve Iga Swiatek'ten Fransa Açık'a erken veda!

31.05.2026 18:28:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Belinda Bencic ve Iga Swiatek'ten Fransa Açık'a erken veda!

İsviçreli raket Belinda Bencic ile Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Fransa Açık'ın (Roland Garros) dördüncü turunda organizasyona veda etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, 4. turda elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı. Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.

Image

Elina Svitolina

SVITOLINA ÇEYREK FİNALDE

Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.

İlgili Konular: #tenis #Fransa Açık #iga swiatek

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım o ismi açıkladı: 'Futbol aklının başına getirdik'
Aziz Yıldırım o ismi açıkladı: 'Futbol aklının başına getirdik' Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.
Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması: 'Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz'
Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması: 'Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz' Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde bulunan Mahmut Uslu, Düzce'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu burada açıklamalarda bulundu.
MotoGP'nin İtalya etabında kazanan Marco Bezzecchi!
MotoGP'nin İtalya etabında kazanan Marco Bezzecchi! Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da koşulan 7. etabında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.