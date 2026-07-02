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Bellingham'ı geride bıraktı: Manchester City'den rekor transfer

Bellingham'ı geride bıraktı: Manchester City'den rekor transfer

2.07.2026 17:21:00
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AA
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Bellingham'ı geride bıraktı: Manchester City'den rekor transfer

Manchester City, Nottingham Forest forması giyen İngiliz yıldız Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle transfer etti.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek" ifadeleri kullanıldı.

Nottingham Forest ile 92 maça çıkan Anderson, 6 gole imza attı.

REKOR BONSERVİS BEDELİ

İngiliz basınına göre Manchester City, Anderson transferi için Nottingham Forest'a 116 milyon sterlin ödedi. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Jude Bellingham, 2023'te Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 115 milyon sterline transfer olmuştu.

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