Manchester City'den Real Madrid'e Haaland tepkisi: 'Yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz'

Real Madrid'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi yarış kızışırken, mevcut başkan Florentino Perez'in karşısına aday olarak çıkan Enrique Riquelme iddialı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Başkan adayı Riquelme'nin, seçilmesi halinde Manchester City'den Erling Haaland'ı transfer edeceğini açıklaması İngiliz kulübünde sert tepkilere neden oldu.

City'den Haaland'ın yanı sıra Rodri'yi de transfer edeceğini öne süren Riquelme, "Bu oyunculardan herhangi biriyle ilgili sözlerimi tutmazsam, gelecek sezon için üyelik ücretlerinin tamamını ödeyeceğime dair bir garanti imzaladım. Haaland'ın bir serbest kalma maddesi var ve Madrid'e gelmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Manchester City cephesi ise Riquelme'nin sözlerine ilişkin açıklama yaparak bu iddiaları olumsuz karşıladı ve İspanyol kulübünün başkan adayını yasal işlem başlatmakla tehdit etti. City sözcüsünden yapılan açıklama şöyle:

"Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili İspanya'dan çıkan haberler doğru değildir. Bunun gerçekleşme ihtimali yok ve bunu mümkün kılacak hiçbir sözleşme maddesi bulunmamaktadır. Oyuncumuzun görüntüsünün bu bağlamda kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz."

Öte yandan Norveçli golcünün menajeri Rafaela Pimenta ve babası Alfie Haaland da ortak bir açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını duyurdular ve "Her şey çok eğlenceli ama doğru değil. Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar dileriz" ifadelerini kullandılar.

25 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Manchester City ile olan sözleşmesini yenilemiş ve anlaşmasını 30 Haziran 2034'e kadar uzatmıştı.