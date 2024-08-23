Bellingham'ın sakatlığı sonrası... Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:33

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:33

Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

20 yaşındaki İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2 İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.

Bu isimlerden biri Luka Modric, diğeri ise Arda Güler.

EN GÜÇLÜ ADAY ARDA

Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 2 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 dakika süre alabildi.