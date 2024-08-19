Mallorca maçının ardından... Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:34

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:34

İspanya, Real Madrid'in Mallorca karşısındaki etkisiz oyununu, kaybedilen puanı ve Carlo Ancelotti'nin değişiklikleri yapmakta gecikmesini konuşuyor.

İlk yarıda iyi oynayan ancak ikinci yarı rakibin değişikliklerine yanıt veremeyen Real Madrid, La Liga'ya puan kaybıyla başladı.

Mallorca karşısında 1-1'den skoru döndüremeyen takımda hücum hattı etkili gibi gözükmesine rağmen ikinci gol gelmedi.

İspanyol basını, Carlo Ancelotti'yi değişiklikleri geç yapmakla suçlarken İtalyan teknik adam bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

İkinci yarı düzenini kaybeden ve savunma ile hücum attı arasındaki bağlantısı kopan Real Madrid'de Ancelotti sorunu Modric'le çözmeye çalıştı.

Luka Modric hücum etkinliğini artırdı ancak gerideki boşluklar daha da arttı.

Toni Kroos'un yokluğunu ilk kez hisseden Real Madrid'de Ancelotti ikinci oyuncu değişikliği hamlesi için çok geç kaldı.

82. dakikada Arda Güler, Brahim Diaz ve Lucas Vazquez'i hazırlayan Ancelotti oyunun bir türlü durmaması nedeniyle bu oyuncuları ancak 87. dakikada oyuna sokabildi. Artık çok geçti ve Mallorca kalan dakikaları iyi kullanarak maçın berabere bitmesini sağladı.

ARDA GÜLER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

İspanya basınından Defensa Central, Ancelotti'nin maç sonunda Arda Güler'le görüştüğünü ve oyuncudan özür dilediğini yazdı. Haberde Ancelotti'nin basın önünde değilse bile kapalı kapılar ardından değişiklik yapmakta geç kaldığını kabul ettiği belirtildi.