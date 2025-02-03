Benfica 3 puanı üç golle aldı!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Estrela'yı 3-2 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 20. haftasında Estrela ile Benfica karşı karşıya kaldı.
Estadio Jose Gomes'te oynanan maçta Benfica, deplasmanda Estrela'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Benfica'nın golleri, Nicolas Otamendi ve Vangelis Pavlidis'ten (2) gelirken Estrela'nın gollerini Diogo Travassos ve Chico kaydetti.
KEREM İLE ORKUN OYNADI
Benfica, 87. dakikada Arthur Cabral ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Benfica'da, Orkun Kökçü 69, Kerem Aktürkoğlu ise 80 dakika forma giydi.
BENFİCA 2. SIRADA
Bu sonuçla birlikte Benfica, 41 puanla ligde 2. sıraya yerleşti, Estrela ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica #Estrela
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