15.03.2026 09:46:00
Benfica, Arouca karşısında son nefeste kazandı!

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, son dakika golüyle deplasmanda Arouca'yı 2-1 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, Arouca'ya konuk oldu.

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica, 2-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 50. dakikada Richard Rios ve dakikada 90+6. dakikada Franjo Ivanovic attı.

Arouca'nın tek golünü ise dakika 7'de penaltıdan Barbero kaydetti.

Arouca'da 90. dakikada Alfonso Trezza kırmızı kart gördü. Aynı dakikada Benfica da ise Amar Dedic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Benfica, puanını 62 yaptı. Arouca, 26 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Benfica, V. Guimaraes'i konuk edecek. Arouca, Moreirense deplasmanına gidecek.

Portekiz'de Jose Mourinho'ya ceza: Benfica itiraz edecek! Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Porto maçında kırmızı kart gördü. Portekiz Futbol Federasyonu, 1 maç ceza verdi. Benfica cezaya itiraz edecek.
Rafa Silva'nın golü Benfica'ya yetmedi: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaştığı Benfica'yı toplamda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.
Mourinho kırmızı kart gördü: Benfica-Porto maçında kazanan çıkmadı! Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. Jose Mourinho mücadelede rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.