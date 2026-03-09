Mourinho kırmızı kart gördü: Benfica-Porto maçında kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 09:39:00
Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. Jose Mourinho mücadelede rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile karşı karşıya geldi.

Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Estadio da Luz’da oynanan mücadelede lider Porto, deplasmanda Benfica karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Konuk ekip 10. dakikada Victor Froholdt’un golüyle öne geçerken, 40. dakikada Oskar Pietuszewski farkı ikiye çıkardı ve devre arasına Porto’nun 2-0’lık üstünlüğüyle gidildi.

kinci yarıda toparlanan Benfica, 69. dakikada Andreas Schjelderup’un golüyle farkı bire indirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte 88. dakikada Leandro Barreiro sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi. 

JOSE MOURINHO KIZARDI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Benfica’da teknik direktör José Mourinho ve Nicolás Otamendi kırmızı kart görürken, karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Mourinho, 2. gollerinin ardından Porto yedek kulübesine “çok küçüksünüz” anlamına gelen bir el hareketi yaptı. 

Francesco Farioli'nin öğrencileri puanını 66'ya, Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 59'a yükseltti. Ligin gelecek haftasında Porto, Moreirense'yi ağırlayacak. Benfica ise Arouca'ya konuk olacak.

 

