Benfica, Chaves'i tek golle geçti!

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 27. haftasında Chaves'i 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:32
Benfica, Chaves'i tek golle geçti!
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Portekiz Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Benfica konuk ettiği Chaves'i 1-0 mağlup etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Joao Neves kaydetti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Benfica bu galibiyetle puanını 67'ye çıkartırken, Chaves ise 19 puanda kaldı.


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