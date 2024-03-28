Kadro dışı bırakılmıştı: Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da Teknik Direkör Roger Schmidt, milli futbolcu Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu. Schmidt, "Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:38
Kadro dışı bırakılmıştı: Benfica'dan Orkun Kökçü açıklaması!
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Benfica Teknik direktörü Roger Schmidt, canlı yayında milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'KONUŞMA FIRSATIM OLDU'

Schmidt, "Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm. Orkun şimdi geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun, hiçbir zaman takımın içinde olumsuzluk yaratmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama Benfica için olumlu değildi. Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım" dedi.

Chaves ile oynayacakları maç için de konuşan Alman teknik adam, "Artık sahada yeteneklerimizi gösterme zamanı geldi. Konsantrasyonumuzu etkileyecek her şeyi bir kenara bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Benfica'da milli maçlar öncesi oynanan Casa Pia maçından önce bir röportaj veren ve teknik direktörü Schmidt'i eleştiren Orkun Kökçü, bu maçın kadrosunda yer almamıştı.

Bu sezon Benfica'da 34 maçta süre bulan 23 yaşındaki Orkun Kökçü, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.


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