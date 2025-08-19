Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 12:22:00
Güncellenme:
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: İstanbul'a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul kafilesine dahil edildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde artık sona gelen Fenerbahçe'nin milli yıldızı renklerine bağlamak için geri sayımda olduğu belirtiliyor.

Milli futbolcunun, Benfica'nın Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahada olup olmayacağı ise merak konusuydu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Benfica'nın resmi sitesinden paylaşılan fotoğraflarda Kerem Aktürkoğlu'nun da İstanbul'a götürüldüğü görüldü.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve teknik direktör Bruno Lage'nin görev vermesi halinde süre alacak.

