Dorgeles Nene Fenerbahçe için İstanbul'da: Maliyeti ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene transferini resmi olarak duyurmak için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, Dorgeles Nene transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşması sağladığı kaydedildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrolü ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a davet edildi. Nene, Fenerbahçe'nin davetinin ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece 02.00 sularında İstanbul'a geldi.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 15 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplam 20 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

DORGELES NENE KİMDİR?

2002 yılında Mali'nin Kayes kentinde dünyaya gelen Nene, futbola ülkesinin Guidars FC takımında başladı. Burada gösterdiği performansla Salzburg'un dikkatini çekti ve 2021 yılında Avusturya temsilcisine transfer oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Liefering, SV Ried ve Westerlo'ya kiralanan kanat oyuncusu, 2023'te Salzburg kadrosuna geri döndü. Avusturya ekibinde 87 maçta görev alan Nene, bu süreçte 22 gol atıp 14 asist üretti.

Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.