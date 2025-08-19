Fenerbahçe'den Edson Alvarez hamlesi: Transferde sona doğru!

Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin, West Ham United ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

İKİ KULÜP ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER OLUMLU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

Habere göre, West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe, iddiaya göre Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez'in, kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.