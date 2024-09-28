Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Portekiz Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, sahasında Bruno Pinheiro'nun ekibi Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek.
BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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