Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 12:43
Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, sahasında Bruno Pinheiro'nun ekibi Gil Vicente ile karşı karşıya gelecek.

Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Benfica - Gil Vicente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - GİL VİCENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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