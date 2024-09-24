Avrupa'da gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Bir kez daha belirleyici oldu'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:54

Roger Schmidt'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Bruno Lage'ı getiren Benfica yükselişini sürdürüyor.

Bruno Lage yönetiminde çıktığı 3 maçta da kazanan Benfica, dün aldığı galibiyetle ligde puanını 13 yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 ASİST

Benfica'nın galibiyetinde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha önemli rol oynadı.

Portekiz ekibine transfer olduğu günden sonra çıktığı tüm maçlarda gol katkısı sağlayan milli futbolcu, Boavista maçını 2 asistle tamamladı. Kerem Aktürkoğlu'nun bir asistinde Orkun Kökçü ağları havalandıran isim oldu.

AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ

Portekiz'de yayın spor gazetelerinden A Bola, maçın en iyi oyuncusunu Kerem Aktürkoğlu olarak belirledi.

Kerem'e maç puanı olarak 7 verilirken, "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın galibiyetinde bir kez daha belirleyeci oldu. Pavlidis'e asistini yapmadan önce Boavista savunmasını etkisiz bıraktı. İkinci asist ise Orkun Kökçü'nün pası gole çevirmesiyle geldi" yorumu yapıldı.

Orkun Kökçü'nün de maç puanı 7 olurken, "Maça zor bir başlangıç yapsa da sonrasında toparladı. 31. dakikadaki golüyle takımı rahatlattı" ifadeleri yer aldı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan maç haberinde ise, "Benfica, Boavista'yı 3-0 mağlup etti ve Kerem Aktürkoğlu asistleriyle maçın kahramanı oldu" denildi.

Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise mücadele için şu ifadelere yer verdi, "Türk yıldız, büyülü bir haftayı iki asistle kapattı. Benfica ile ilk 3 maçında 2 gol ve 2 asist."