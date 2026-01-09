Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 12:05:00
Benfica ile görüşmeler sürüyor... Beşiktaş’ta Rafa Silva düğümü çözülüyor

Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, Benfica ile iki kulüp arasında olası bir transfer için temasların sürdüğü iddia edildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile arasındaki bağların koptuğu iddia edilen Rafa Silva, Benfica’nın ocak ayı planlarının merkezinde yer alıyor.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun, son yapılan antrenmanlara katılmaması ve ayrılık isteğini yönetime iletmesi süreci hızlandırdı.

A Bola'nın haberine göre; Benfica, sezon başında oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istese de Beşiktaş’ın sözleşme fesih bedeli talebi süreci tıkamıştı. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler, David Jurasek transferi üzerinden yeniden alevlendi.

Beşiktaş’ta beklentilerin altında kalan ve kampa götürülmeyen sol bek David Jurasek, eski takımı Slavia Prag ile anlaşma sağladı.

Benfica, Jurasek’in bonservisinin %50’si için Slavia’dan gelen 4 milyon Euro’luk teklifi kabul etti. Bu operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Benfica’dan Rafa Silva için sembolik bir bonservis geliri veya alacaklarından feragat karşılığında onay bekliyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, her ne kadar "Rafa Silva ile bir sorunumuz yok" dese de Portekiz basını ve yerel kaynaklar, oyuncunun Sergen Yalçın yönetimindeki taktiksel yapıdan memnun olmadığını ve "emekli olmayı düşünecek kadar" futboldan soğuduğunu iddia ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bu krizden en az mali hasarla çıkıp gelir elde ederek vedalaşmayı hedefliyor.

