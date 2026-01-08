August Priske'den Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Büyük bir kulüp ama...'

Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki golcü futbolcu August Priske, hakkındaki transfer ve Beşiktaş haberleriyle ilgili konuştu.

Transfer haberleriyle ilgili konuşan genç golcü, "Tamamen normal. Bu konuyu fazla düşünmüyorum ama çok fazla yazıldığının farkındayım" dedi.

'BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Beşiktaş haberlerine cevap veren 21 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir kulüp ama bu konuda özel bir yorumum yok" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan kendisine çok fazla mesaj gönderdiğini söyleyen Priske, "Instagram'da çok fazla mesaj ve yorum var, orası şu anda biraz zorlanıyor" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN PLAN'

Sosyal medyadan mesajlar almasının kendisi için hoş bir durum olduğunu ancak bu durumun kendisini etkilemediğini söyleyen Priske, transfer ve kulüp tercihi ile ilgili gelen soruya, "Kulüpler konusunda kesin bir şey söylemek zor. Benim için, gelişmem ve futbol oynamaya devam etmem için iyi bir proje ve iyi bir plan olması çok önemli. Önemli olan plan ve her şeyin nasıl göründüğü" yanıtını verdi.

Transfer ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Priske, "Benim ve kulübüm Djurgarden için doğru zaman olmalı. Acelem yok. Ne olacağını göreceğiz, bunu görmek heyecan verici olacak" diye konuştu.

43 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Djurgarden forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç santrfor 23 gol attı ve 3 asist yaptı.