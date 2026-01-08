Cumhuriyet Gazetesi Logo
August Priske'den Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Büyük bir kulüp ama...'

August Priske'den Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Büyük bir kulüp ama...'

8.01.2026 11:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
August Priske'den Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Büyük bir kulüp ama...'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan August Priske transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki golcü futbolcu August Priske, hakkındaki transfer ve Beşiktaş haberleriyle ilgili konuştu.

Transfer haberleriyle ilgili konuşan genç golcü, "Tamamen normal. Bu konuyu fazla düşünmüyorum ama çok fazla yazıldığının farkındayım" dedi.

'BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Beşiktaş haberlerine cevap veren 21 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir kulüp ama bu konuda özel bir yorumum yok" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadan kendisine çok fazla mesaj gönderdiğini söyleyen Priske, "Instagram'da çok fazla mesaj ve yorum var, orası şu anda biraz zorlanıyor" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN PLAN'

Sosyal medyadan mesajlar almasının kendisi için hoş bir durum olduğunu ancak bu durumun kendisini etkilemediğini söyleyen Priske, transfer ve kulüp tercihi ile ilgili gelen soruya, "Kulüpler konusunda kesin bir şey söylemek zor. Benim için, gelişmem ve futbol oynamaya devam etmem için iyi bir proje ve iyi bir plan olması çok önemli. Önemli olan plan ve her şeyin nasıl göründüğü" yanıtını verdi.

Transfer ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Priske, "Benim ve kulübüm Djurgarden için doğru zaman olmalı. Acelem yok. Ne olacağını göreceğiz, bunu görmek heyecan verici olacak" diye konuştu.

43 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Djurgarden forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç santrfor 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Djurgarden

İlgili Haberler

Mert Günok'tan Beşiktaşlılara veda mesajı: 'Bir an bile bu camiaya leke sürdürmedim'
Mert Günok'tan Beşiktaşlılara veda mesajı: 'Bir an bile bu camiaya leke sürdürmedim' Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran 35 yaşındaki milli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.
Beşiktaş açıkladı: Yakup Arda Kılıç'ın yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş açıkladı: Yakup Arda Kılıç'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'ın TFF 3. Lig takımı Karşıyaka'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı: Resmen açıklandı!
Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı: Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 32 yaşındaki Norveçli oyuncu Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını duyurdu.