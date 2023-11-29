Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Inter ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:37
Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

BENFICA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BENFICA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 mağlup olmuştu.

Inter ise deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etmişti.


Benfica Şampiyonlar Ligi inter

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