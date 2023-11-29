Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Walter Mazzarri'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son evinde Braga'yı 3-0 mağlup etmişti.
Napoli ise evinde Union Berlin ile 1-1'lik berabere kalmıştı.
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