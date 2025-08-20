Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica maçı öncesi Ali Koç'tan Rui Costa'ya özel hediye!

20.08.2025 13:18:00
Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı öncesi Portekizli yöneticiler için bir yemek organizasyonu düzenledi.

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi konuk takım yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un evinde gerçekleştirilen dostluk yemeğine Ali Koç’un yanı sıra; Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hakan Safi, Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ve Özgür Özaktaç ile Benfica Başkanı Rui Costa, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Manuel Brito, Genel Sekreter Joao Salgado, Yönetim Kurulu Üyesi Nuno Catarino, İletişim Sorumlusu Bruno Dias Sa ve UEFA delegesi Peter Palencik katıldı.

ALİ KOÇ'TAN RUI COSTA'YA İMZALI FORMA

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rui Costa'ya Fenerbahçe kadrosundaki bütün oyuncuların imzasının bulunduğu bir forma hediye etti.

