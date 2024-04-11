Benfica - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:34
Benfica - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Jean Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

BENFİCA - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BENFİCA - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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