Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica ile Porto, Portekiz Süper Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Portekiz Süper Kupası'nda iki dev ekip karşı karşıya geliyor.
Portekiz Süper Ligi şampiyonu Benfica, Portekiz Kupası'nı kaldıran Porto ile karşılaşacak.
BENFICA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Aveiro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BENFICA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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