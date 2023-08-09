Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica ile Porto, Portekiz Süper Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:08
Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Süper Kupası'nda iki dev ekip karşı karşıya geliyor.

Portekiz Süper Ligi şampiyonu Benfica, Portekiz Kupası'nı kaldıran Porto ile karşılaşacak.

BENFICA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Aveiro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BENFICA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.


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