UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında karşılaştığı Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının indirildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça düştüğü belirtilerek, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Arthur Masuaku (sağda)
Siyah-beyazlı kulüp saha olaylarına ilişkin ise, "Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" bilgisini paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- İkiyüzlü hizmet belediyeciliği!
- İntihar eden müftü bu yüzden mimlenmiş!
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Erkin Koray'ın kızından duygusal veda
- İstanbul'da simit ve suya dev zam
- Kocaeli'de patlamada yaralanan işçi yaşananları anlattı
- İstanbul'da toplu taşıma için karar