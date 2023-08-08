UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 22:09

Güncelleme: 08.08.2023 - 22:12

Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça düştüğü belirtilerek, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Arthur Masuaku (sağda)

Siyah-beyazlı kulüp saha olaylarına ilişkin ise, "Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" bilgisini paylaştı.