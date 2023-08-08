UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Lech Poznan - Spartak Trnava karşılaşmasını yöneteceği duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:00
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.

Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek'in üstleneceği aktarıldı.


Atilla Karaoğlan Lech Poznan Spartak Trnava uefa avrupa konferans ligi

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