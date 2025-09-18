Benfica resmen duyurdu: Jose Mourinho imzayı attı!

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica, teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adamı getirdi.

Benfica, 62 yaşındaki teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

SÖZLEŞMEDE İLGİNÇ MADDE

Benfica'nın Jose Mourinho için yaptığı açıklamada, "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra, aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 yenilgi yaşadı.