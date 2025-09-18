Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF binasında!

18.09.2025 16:47:00
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'ye ziyarette bulunulacağını açıklamıştı. Ali Koç, TFF merkezinin bulunduğu Riva'ya yönetim kurulu üyeleriyle birlikte beraber geldi.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler, bir pozisyon içindeki 2 farklı sekansta penaltı beklemişti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MHK'yi istifaya davet ederken çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe, o pozisyonları bugün "Hesap zamanı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı ve Başkan Ali Koç ile yöneticilerin TFF'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF binasına geldi.

