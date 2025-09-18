TFF'den Fenerbahçe'ye flaş yanıt: 'Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 14:59:00
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" paylaşımına yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin "Hesap zamanı" paylaşımını hatırlatan TFF, "Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

TFF'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloğa açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.

Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

