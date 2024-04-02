Benfica - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:25
Benfica - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Rúben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

BENFİCA - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

BENFİCA - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Sporting, kendi sahasında oynadığı ilk maçta Benfica'yı 2-1 mağlup etmişti.


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