Rafa Silva'nın Benfica'dan alacağı maaş belli oldu!

22.01.2026 16:39:00
Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'dan 2.2 milyon Euro alacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla son buluyor. Deneyimli futbolcu, Benfica'ya imza atıyor.

Portekiz deviyle sözleşme imzalamak üzere İstanbul'dan ayrılan Rafa Silva'nın transferinin resmiyete dökülmesi beklenirken, Benfica'nın sözleşme şartlarını Portekiz basını duyurdu.

A Bola'nın geçtiği habere göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro kazanan Rafa Silva'ya Benfica ise senelik 2.2 milyon Euro verecek. 

Haberde Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmak için önemli bir miktar paradan vazgeçtiği aktarıldı.

