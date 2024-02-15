Benfica - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
BENFİCA - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BENFİCA - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- CMXXIV'i izleyen kişi izlenimlerini paylaştı
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!