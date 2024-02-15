Benfica - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Toulouse ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:23
Benfica - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

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BENFİCA - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BENFİCA - TOULOUSE  MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.


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