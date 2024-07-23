Trabzonspor Pedro Malheiro'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Malheiro'yu renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:13
Trabzonspor Pedro Malheiro'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
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Trabzonspor, Boavista forması giyen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boavista'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeneceği belirtildi.

Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, futbolcuya ilk 3 sezon 830 bin Euro, 4. sezon 882 bin Euro, opsiyonlu sezonda ise 986 bin Euro maaş ödeyeceğini duyurdu.

25 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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