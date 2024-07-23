Trabzonspor Pedro Malheiro'yu resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Malheiro'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Trabzonspor, Boavista forması giyen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Boavista'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeneceği belirtildi.
Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, futbolcuya ilk 3 sezon 830 bin Euro, 4. sezon 882 bin Euro, opsiyonlu sezonda ise 986 bin Euro maaş ödeyeceğini duyurdu.
25 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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