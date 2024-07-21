Pedro Malheiro, imza için Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Boavista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro gece saatlerinde Trabzon'a geldi.
Malheiro, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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