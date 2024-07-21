Pedro Malheiro, imza için Trabzon'a geldi

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:20

Güncelleme: 21.07.2024 - 09:21

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Boavista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

Malheiro, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.