Benfica'yı elerse... Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!

Konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıktı ve Benfica ile eşleşti.

Hollanda temsilcisini turnuva dışına iten Fenerbahçe, 4.3 milyon Euro'luk ödülün de sahibi oldu.

29 MİLYON EURO'YA ULAŞACAK

Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması halinde kazanacağı para ödülü belli oldu. Buna göre Fenerbahçe rakibini geçmesi durumunda sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18.6 milyon Euro kazanacak.

Bu bedel diğer kalemlerin de dahil olmasıyla birlikte 29 milyon Euro seviyelerine ulaşacak.

HER GALİBİYETE 2.1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte 29 milyon Euro'nun da üzerine çıkması olası. Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyete 2.1 milyon Euro prim veriliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDERSE...

Öte yandan Fenerbahçe, Benfica'ya elenip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde 16 milyon Euro'luk geliri garantileyecek.

Yine lig aşamasında alınacak her puanla bu rakamın üzerine çıkılacak. Kupa 2'de her galibiyete 450 bin Euro prim veriliyor.