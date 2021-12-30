Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'u isteyen iki kulüp: Atletico MG ve Fenerbahçe
Benfica’da oyuncularla yaşadığı sıkıntı sonrası görevden ayrılan Jorge Jesus’a Brezilya’da Atletico Mineiro talip oldu. Hoca arayışındaki sarı-lacivertlilerin de Jorge Jesus için devreye girdiği öğrenildi.
Benfica ile yolları ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor.
Atletico MG'de Cuca ile yolların ayrılması sonrası en güçlü aday Jorge Jesus olarak gösterilirken, Brezilya basınında Fenerbahçe'nin de Jorge Jesus'u takımın başında görmek istediği ifade edildi.
FLAMENGO PAULO SOUSA İLE ANLAŞTI
Öte yandan Jorge Jesus'un adı Flamengo ile de anılırken, Brezilya kulübü, Polonya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Paulo Sousa ile anlaştı.
FENERBAHÇE'NİN 1 NUMARALI ADAYI
Daha önce Slaven Bilic ve Joachim Löw'ü gündemine alan Fenerbahçe'de boşa çıkan Jorge Jesus listenin ilk sırasına yazıldı. Son dönemde taraftarlardan tepki alan Ali Koç'un tartışmasız bir ismi takımın başına getirerek tepkilere son vermek istediği, bunun için de Jorge Jesus için tüm fırsatları seferber ettiği belirtiliyor.
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