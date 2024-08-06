PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti
Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından orta saha oyuncusu Joao Neves'i transfer etti.
Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından orta saha oyuncusu Joao Neves'i kadrosuna kattı.
PSG Kulübü, 19 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Benfica altyapısında yetişen Neves, 2022'de yükseldiği A takımda 75 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.
Portekiz'in 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da bulunan genç futbolcu, milli formayı ise 9 kez giydi.
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor!
- Hummels'ten Bologna'ya ret!
- Atıcılıkta altın madalya İtalya'nın!
- Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj mücadelesine çıkacak
- PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti
- Julian Alvarez için dev teklif: 75 milyon Euro
- 39 yaşındaki Mathieu Valbuena imzayı attı!
- Duplantis, altın madalyayı dünya rekoru kırarak aldı!
- Ersu Şaşma, Olimpiyat beşincisi oldu!
- 'Uygunsuz ortam' yarattığı gerekçesiyle men edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- Şûrası olmayan şûra
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Son ankette fark açıldı!
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- 'Ulusların bayrakları kutsaldır'
- Konut kira zam oranı belli oldu
- Altın madalyalı yüzücü parkta uyudu!
- Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!
- ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı