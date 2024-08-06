PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti

Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından orta saha oyuncusu Joao Neves'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:06
PSG, Benfica'dan Joao Neves'i transfer etti
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Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından orta saha oyuncusu Joao Neves'i kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 19 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica altyapısında yetişen Neves, 2022'de yükseldiği A takımda 75 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Portekiz'in 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da bulunan genç futbolcu, milli formayı ise 9 kez giydi.


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