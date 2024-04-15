Orkun Kökçü attı, Benfica evinde kazandı
Portekiz Ligi karşılaşmasında Benfica konuk ettiği Moreirense'yi 3-0 yendi.
Portekiz Ligi 29. hafta karşılaşmasında Benfica ağırladığı Moreirense'yi 3-0 mağlup etti.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü, 45+1. dakikada Tomás Araujo ve 78. dakikada Benjamín Rollheiser kaydetti.
Orkun Kökçü bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı.
Benfica bu galibiyetle puanını 70'e yükseltirken, Moreirense ise 43 puanda kaldı.
Benfica bir sonraki karşılaşmasında Farense deplasmanına giderken, Moreirense ise evinde Gil Vicente'yi ağırlayacak.
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