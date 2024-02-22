Benfica'ya son 16 turu için beraberlik yetti
UEFA Avrupa Ligi'nde Toulouse ile Benfica 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Benfica, son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Toulouse ile Benfica karşı karşıya geldi.
Fransa'daki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 85'te oyuna dahil oldu.
İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla kazanan Benfica, 0-0'lık eşitlik sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
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