Bengisu Avcı'ya Molokai Kanalı geçişi sırasında denizanası engeli

Milli yüzücü Bengisu Avcı, Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini denizanaları temasları nedeniyle yarım bıraktı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:54
Bengisu Avcı'ya Molokai Kanalı geçişi sırasında denizanası engeli
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini denizanası temasları nedeniyle tamamlayamadı.

Bengisu Avcı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bengisu Avcı'nın 45 kilometrelik parkurun son saatlerinde üst üste yaşadığı Manowar denizanası temasları sonrasında tekneye çıkmak zorunda kaldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bitime yaklaşık 1-2 saatlik bölümde sırt üstü yüzmeye geçen eden Bengisu Avcı'nın, son ve en güçlü temasın ardından yüzmeyi bıraktığı bildirildi. Tedavi edilen Bengisu Avcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bu yıl sonunda Kuzey Kanalı'nı, 2025'in başında Tsugaru'yu geçmeye çalışacak Bengisu Avcı'nın Molakai parkurunun tarihinin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Okyanus suları bizim değil deniz canlılarının yaşam alanı. Bu sporun doğasında olan bir durum yaşandı. Mücadeleye devam edeceğim, denizanaları da mutlaka bana izin verecek" değerlendirmesinde bulundu.


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