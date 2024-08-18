Benhur Keser'den Çaykur Rizespor'a kötü haber!

Çaykur Rizespor'un kanat oyuncusu Benhur Keser'in perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlandığı ve hamstring grubu kaslarında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 16:19
Benhur Keser'den Çaykur Rizespor'a kötü haber!
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Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu değerlendirmesine yer verildi:

"Perşembe günü yapılan antrenmanda arka adale sakatlığı yaşayan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda partial (kısmi) yırtık tespit edilmiş, ameliyat olmasına gerek görülmemiş ve tahmini geri dönüşü 6-12 hafta olarak öngörülmüştür. Benhur Keser'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."


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