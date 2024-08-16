Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.
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