Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:27
Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.


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