Benjamin Kiplagat kim, mesleği ne? Benjamin Kiplagat neden öldü?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 01.01.2024 - 22:17

Benjamin Kiplagat'ın ölüm haberi büyük bir şaşkınlık yarattı. Yurttaşlar Benjamin Kiplagat'ın ölüm nedenini, yaşamını ve başarılarını merak ediyor. Peki, Benjamin Kiplagat kim, nereli, mesleği ne? Benjamin Kiplagat neden öldü?



BENJAMIN KIPLAGAT KİMDİR?

Benjamin Kiplagat, 4 Mart 1989 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yaşamış olan bir Ugandalı uzun mesafe koşucusudur. Kendisiyle aynı köyden olan Boniface Kiprop'un 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki başarısının ardından koşmaya başlamış ve zaman içinde 1500 ve 5000 metre gibi farklı kategorilere odaklanmıştır.

BENJAMIN KIPLAGAT'IN BAŞARILARI NELER?

Benjamin Kiplagat'ın spor kariyeri, 2006 Dünya Kros Şampiyonası'nda Uganda Gençler Kros Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayarak uluslararası alanda dikkat çekti. Aynı yıl Dünya Gençler Şampiyonası'nda 8:34.14'lük bir ulusal gençler rekoru kırdı.

2008'de, Dünya Kros Şampiyonası'nda 4. sırayı elde ederek ve Uganda rekorunu 8:14.29'a düşürerek başarılarını sürdürdü. Ancak, 2009 sezonu sırasında sıtma ve tifo nedeniyle kesintiye uğradı. 2010'da sıtma ve bacağındaki bir çıbandan etkilense de Uganda rekorunu 8:03.81'e çekti.

BENJAMIN KIPLAGAT NEDEN ÖLDÜ?

31 Aralık 2023 tarihinde Kenya'da Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde bıçaklanarak ölü bulunan Benjamin Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları tespit edildi. Ölümüyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmamış olsa da olayla ilgili olarak iki şüpheli yakalandı.

Benjamin Kiplagat'ın ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama olmamakla birlikte, polis soruşturması devam etmektedir.