Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dalya dedi!
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıktı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıktı.
Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla dalya dedi.
Berkan Kutlu, Galatasaray'da geride kalan 99 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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