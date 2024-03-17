Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dalya dedi!

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:55
Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dalya dedi!
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıktı.

Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla dalya dedi.

Berkan Kutlu, Galatasaray'da geride kalan 99 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.


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