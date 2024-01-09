İtalya'ya kiralanmıştı: Galatasaray'dan Berkan Kutlu kararı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 08:23

Güncelleme: 09.01.2024 - 08:23

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Habere göre 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

Galatasaray, sezon başında Berkan Kutlu'yu 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiraladı.

GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VARDI

Yapılan anlaşmada sarı kırmızılı takımın istediği takdirde oyuncuyu geri çağırma maddesinin bulunduğu belirtildi.

Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.