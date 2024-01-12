Son Dakika: Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, İtalya Serie A takımı Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:35
Son Dakika: Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, dikkat çeken bir karar aldı.

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.


berkan kutlu galatasaray genoa süper lig

İlgili Haberler

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bir yerden alıp diğer tarafa verdi'

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bir yerden alıp diğer tarafa verdi'
Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!

Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den çeyrek finale son 1 adım!

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den çeyrek finale son 1 adım!

En Çok Okunan Haberler