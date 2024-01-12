Son Dakika: Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, İtalya Serie A takımı Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü açıkladı.
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Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, dikkat çeken bir karar aldı.
Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.
SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.
Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.
FAZLA SÜRE ALAMADI
Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.
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