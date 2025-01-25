Berkan Kutlu’dan otizmli çocuklara anlamlı destek

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, doğum gününde otizmli çocuklara destekte bulundu.

Berkan Kutlu’dan otizmli çocuklara anlamlı destek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:45

Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu, yeni yaş gününde anlamlı bir projenin içinde yer aldı.

Otizmli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak isteyen başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hediye göndermek isteyenleri Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODEDDER) ile buluşturdu.

Hediye yerine derneğe bağışta bulunulmasını isteyen Berkan Kutlu, otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunulmasına aracı oldu.


Etiketler: #ODEDDER #berkan kutlu #Otizm

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