Berkan Kutlu'dan tepki: 'Transferlerle şampiyon olunmuyor'
Hazırlık maçında karşılaştığı Lecce'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Berkan Kutlu, maçın ardından konuştu. Berkan Kutlu, "Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Son 2 senenin şampiyonuyuz. Biz sadece kendimize odaklıyız. Transferlerle şampiyon olunmuyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında İtalya'nın Lecce takımını 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızlı ekipte Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.
"RAKİPLERİMİZ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Galibiyeti yorumlayan Berkan Kutlu, "Kazandık, çok mutluyuz. Kamp dönemimiz iyi geçiyor. Galatasaray'a layık olacak şekilde her günümü yaşıyorum. Benim için çok mutluluk verici. Daha gelişecek çok noktalarım var. Bu sezon daha büyük bir rolle umarım takımıma yardım edebilirim. Galatasaray'ın kazanması için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. İnşallah bu sezon daha fazla gol ve asist yaparım. Sol bek ve stoper, ihtiyaç olduğunda görev yapabileceğim yerler. Ama orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Sezonlar çok uzun ve tempolu geçiyor" dedi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferleri hakkında sorulan soru üzerine 26 yaşındaki oyuncu, "Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Son 2 senenin şampiyonuyuz. Biz sadece kendimize odaklıyız. Transferlerle şampiyon olunmuyor. Galatasaray'a konsantreyiz. Kendi işimize bakıp en iyisini yapma görevindeyiz" dedi.
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