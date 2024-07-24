Mauro Icardi ilk kez süre buldu: Galatasaray yıldızlarıyla güldü!
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Hakim Ziyech ile Wilfried Zaha kaydetti.
Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi Luca Gotti'nin yönetimindeki İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaştı.
Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken goller; 9. dakikada Hakim Ziyech ve 40. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
Lecce'nin golünü ise 85. dakikada Kialonda Gaspar kaydetti.
MAURO İCARDİ İLK KEZ SAHADA
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Lecce karşısında sahaya çıkarak bu sezon hazırlık maçlarındaki ilk dakikalarını aldı. Icardi, maçın 64. dakikasında Mertens'in yerine oyuna girdi ve Batshuayi ile birlikte çift forvet olarak görev yaptı.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Parma ile karşılaşacak.
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