Berkay Özcan için Galatasaray açıklaması
Milli futbolcu Berkay Özcan'ın adı transferde Galatasaray'la anılırken Medipol Başakşehir cephesinden açıklama geldi.
Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir forması giyen Berkay Özcan için harekete geçtiği iddia edildi. Bu haberlere Medipol Başakşehir cephesinden yanıt geldi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Başakşehir'den eski öğrencisi Berkay Özcan için İstanbul ekibinin kapısını çalacağı iddia edilirken, henüz bir görüşme olmadığı ortaya çıktı.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Berkay Özcan, bizim en önemli oyuncularımızdan. İnanılmaz bir yetenek. Verme düşüncemiz yok. Galatasaray'dan bize gelen bir şey yok. Okan Buruk, takımımızı iyi tanıyor. Oyuncularımıza sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da talipler var" dedi.
2019-20 sezonunda Hamburg'dan kiralık geldiği Başakşehir'de eski teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa ulaşan 24 yaşındaki başarılı futbolcunun, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı.
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