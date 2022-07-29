Manisa FK futbolcusu Adem Büyük: 'Şampiyon Galatasaray olsun'

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:34

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, daha önce Galatasaray forması da giyen ve son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Adem Büyük'ü transfer etti. Adem Büyük, transferinin ardından Sporx'e açıklamalarda bulundu. Adem Büyük, hedefleri, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi ve birçok konuya değindi.

"MANİSA FK'Yİ TERCİH ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Öncelikle Manisa FK'ye transfer sürecini anlatan Adem Büyük, "Transfer sürecimde beni isteyen takımlar oldu. Beklemediğim yerlerden teklifler aldım ama Manisa FK'yı tercih ettim. Başkanımızla oturduk, konuştuk. Zaten kendisi çok sevdiğim bir insan. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Kulübün önemli yatırımları, hayran kalacağınız tesisleri var. Burada olduğum için mutluyum" ifadesini kullandı.

"2-3 YIL DAHA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

Kendisine 2+1 yıllık kontrat sunulduğunu söyleyen Büyük, "Benim de zaten planım 2-3 yıl kadar daha futbol oynamaktı. Başkanımız da daha ben ağzımı açmadan 2+1 yıllık kontrat önerdi. İnşallah kontratımı tamamlarım. Sonra gidişata göre kariyerimi gözden geçireceğim" dedi.

"BURADA YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA GELDİM"

TFF 1. Lig ile Süper Lig arasındaki farkı anlatan Manisa FK'nın yeni transferi, "Daha önce de bu ligde uzun yıllar oynadım. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmak için elimden geleni yapacağım. Tabii ki Süper Lig ile TFF 1. Lig arasında kalite farkı var. Genç bir takımız. Yetenekli oyuncularımız var. Bu ligde işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorum. Maç maç, adım adım gideceğiz. Ben buraya çok isteyerek geldim, zoraki gelmedim. Adem Büyük olarak burada yeni bir hikaye yazmaya geldim" diye konuştu.

"SÜPER LİG HEDEFİNE ULAŞMAMIZ UZUN SÜRMEZ"

Manisa FK'nın hedeflerinden bahseden tecrübeli oyuncu, "Şu anda Süper Lig hedefini konuşmak için erken. Maçları oynadıkça performansımız bizi hedefe doğru itecektir. Bu hedef umarım yukarılar olur. Süper Lig hedefimize varmamızın da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Tabii ki bunun için çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

ADEM BÜYÜK'ÜN BİREYSEL HEDEFİ NE?

Takım oyununun önemine dikkati çeken Adem Büyük, bireysel hedefi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak birinci hedefim. Bizim takımımız çok başarılı olsun isteriz. Gol ve asist tabii ki önemli ama takım için mücadele etmek apayrı bir şey. Belki klişe gelecek ama böyle. İyi mücadele sonrasında sonuçlar zaten gelecektir. Gol hedefi koymadım fakat; atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Sorumluluk sahibi bir futbolcuyum. Bundan sonra da böyle olacak. Futbolu bırakınca başka sorumluluklarım da mutlaka olacaktır."

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ"

Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıkladı. Büyük, "Galatasaray'da 1 yıl kaldım. Unutulmaz anılar ve tecrübeler yaşadım. Bazen herkesin takdirini kazandım, bazen sonuçlara bağlı olarak eleştirildim. Ama genelde çok iyi tepkiler aldım. Sevgi karşılıklıdır. Onlar beni ben de onları çok sevdim. Umarım hak ettikleri yerde ligi bitirirler. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Bu sene umarım Galatasaray şampiyon olur. Bunu yapacak güçleri de var" dedi.

"VAR SİSTEMİNİN OTURMASINI DİLİYORUM"

Bilindiği üzere TFF 1. Lig'de VAR sistemi bu sene ilk kez uygulanacak. Adem Büyük, sistemle ilgili fikirlerini şu şekilde dile getirdi:

"TFF 1. Lig'de VAR sisteminin uygulanacak olması güzel bir şey. Hakem hataları hep vardı. Olmaya da devam edecek. VAR sisteminin oturmasını diliyorum. Umarım hatalar olmaz. Süper Lig'deki gibi sistem işlerse bütün takımlar için hak ve adaletin yerine geleceğini düşünüyorum. Anlık bir hata ile kaybedilen puanlar, görülen kırmızı kartlar oluyor. VAR sistemi bu konuda yardımcı olacaktır. Umarım tam teşekküllü bir sistem olur ve lige öyle başlarız."

MALATYASPOR MESAJI

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'da güzel günler geçirdiğini anlatırken, "Malatyaspor taraftarlarına, halkına çok teşekkür ederim. Orada güzel yıllarım oldu. Bazen üzüldük, bazen mutlu olduk. Malatyaspor'da statü gereği oynama olasılığım yoktu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Malatyaspor bana güvendi. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

"RİTİM BULUNCA ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Son olarak Adem Büyük, Manisa FK taraftarlarına çağrıda bulundu. Büyük, "Manisa küçük bir yer ama kulübümüzün hedefleri büyük. Taraftarlarımızı maçlarımıza davet etmek istiyorum. Bize güvensinler. Türkiye'de sıkıntılar her zaman olabilir, özellikle ilk haftalarda. Ama ritim bulunca çok başarılı olacağız. Biz sezona iyi başlayacağız. Taraftarlarımız bizi desteklesin, yanımızda olsunlar" diyerek sözlerini tamamladı.